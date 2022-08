"Ins Klo gefallen": Kate Merlan verliert fast Verlobungsring

Da hat Kate Merlan (35) aber Glück gehabt! Die Influencerin und ihr Liebster Jakub (26) sind ein Herz und eine Seele – Anfang Februar gaben die beiden bekannt, dass sie sich während einer romantischen Zeremonie im November das Jawort gegeben haben. Täglich versorgt die Beauty ihre Community mit privaten Einblicken und plaudert gerne aus dem Nähkästchen. Jetzt sprach Kate mit ihren Fans über ein Missgeschick.

In ihrer Instagram-Story verriet die 35-Jährige, dass ihr etwas ziemlich Wertvolles beinahe abhandengekommen wäre: "Mir ist mein Verlobungsring von meinem Ehemann auf dem Festival in die Kloschüssel reingeflogen. So was kann auch nur mir passieren." Kate fügte hinzu, dass sie auf dem Klo ihren ganzen Schmuck auf die Ablage gelegt hatte und erklärte: "Ich wollte gerade auf die Toilette gehen und habe mich dann mit meinem Po gedreht und dann ist einfach alles heruntergeflogen." Eine Frau habe ihr dabei geholfen, den Ring aus dem Klo zu fischen. "So was passiert mir nicht noch mal", versicherte die Reality-TV-Darstellerin.

Dass Kate mit Jakub den Partner fürs Leben gefunden hat, gab sie zu verstehen, als der Fußballer bereit war, ihr seine Haut zu spenden. Die Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hatte sich nämlich vor einigen Wochen einer Nasen-OP unterzogen, bei dem Eingriff war eine Hauttransplantation notwendig gewesen. Dabei wollte der 26-Jährige seiner Frau zur Seite stehen. "Er hat sich angeboten, seine Haut aus dem Körper rausschneiden zu lassen und in meine Nase reinmachen zu lassen – das war so ein Liebesbeweis", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki und seine Frau Kate im August 2022

