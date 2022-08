"Krass": Yeliz Koc gibt erste Einblicke ins neue Flirtformat

Yeliz Koc (28) verrät ein paar spannende Details! Die einstige Bachelor-Kandidatin ließ ihre Follower in der vergangenen Woche aufhorchen: Denn am Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Hannoveranerin im Mittelpunkt einer brandneuen Datingshow stehen wird. Nach ihrem turbulenten Liebes-Aus mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) sind viele Fans nun sehr gespannt. Jetzt packte Yeliz aus und erzählte ein wenig von den Dreharbeiten.

"Ich sag's euch, Leute, ich habe schon einige Formate gemacht, aber dieses Format...", begann Yeliz in ihrer Instagram-Story. "Make Love, Fake Love" sei dabei nicht nur so intensiv gewesen, weil sie die einzige Frau in der Show ist, betonte sie: "Mein Gott, was das eine krasse Zeit, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe die letzten Wochen kaum geschlafen." Sie habe damit gerechnet, die Sache deutlich entspannter durchzuziehen, doch dann sei alles anders gekommen.

Als Mama einer kleinen Tochter ist so ein Showprojekt natürlich nicht ohne. "Snow geht es auch gut, sie war in den besten Händen. Meine Mutter hat das alles so gut gemanagt und das gut hinbekommen", berichtete Yeliz. Sie sei ihrer Mama sehr dankbar, dass sie den Dreh ermöglicht hat, sagte sie abschließend.

