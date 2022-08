Von Stalker belästigt: Annemarie Eilfeld war in Lebensgefahr

Annemarie Eilfeld (32) erinnert sich an eine schlimme Zeit zurück! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner Tim Sandt gehen schon seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden wohnen zusammen und stellten ihre Liebe auch schon im Sommerhaus der Stars erfolgreich auf die Probe. Bald dürfen die Turteltauben nun auch ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Doch vor ihrer Beziehung mit Tim machte Annemarie eine schwere Zeit durch: Sie wurde gestalkt – und sprach nun ganz offen über ihre Erfahrungen...

Im "Lose Luder"-Podcast ließ sie die Ereignisse im Gespräch mit Désirée Nick (65) noch einmal Revue passieren. Der Stalker habe damals einfach nicht locker gelassen – und immer wieder versucht, Annemarie nachzustellen. "Meine Autoreifen wurden so gezielt aufgestochen, dass ich fast einen Unfall hatte auf der Autobahn", berichtete sie. Nach zahlreichen Vorfällen habe die Blondine deshalb sogar ihre Wohnung in Berlin aufgegeben: "Ich habe in meiner alten Heimatstadt in Sachsen-Anhalt ein Haus gekauft, weil ich dachte, ich muss hier jetzt weg."

Mittlerweile habe Annemarie zum Glück wieder ihre Ruhe. "Als ich umgezogen bin und mit Tim zusammengewohnt habe, da hat sich das dann verlaufen", führte sie weiter aus. Doch auch Jahre nach den Vorfällen habe sie keinen blassen Schimmer, um wen es sich bei dem Stalker handelte. "Ich weiß bis heute nicht, wer es war", gab die 32-Jährige ehrlich zu.

Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

Annemarie Eilfeld, Musikerin

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

