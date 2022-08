Wegen Fußball? Deshalb fehlte Casey Affleck bei Bens Trauung

Hatte Casey Affleck (47) etwa Besseres zu tun? Am Wochenende gaben sich Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) in einer romantischen Zeremonie in Georgia zum zweiten Mal das Jawort. Der Bruder des "Gone Girl"-Darstellers wohnte der dreitägigen Feier jedoch nicht bei und wurde stattdessen in Los Angeles gesichtet – ob sich die Brüder etwa zerstritten haben? Das vermuteten einige Fans zumindest zunächst. Doch nun wurde der wahre Grund für sein Fehlen bekannt: Casey ging seinen familiären Verpflichtungen nach und begleitete seinen Sohn Atticus (14) zu einem Fußballspiel!

Wie eine Quelle jetzt gegenüber People ausplauderte, konnte Casey aufgrund von "familiären und elterlichen Verpflichtungen" nicht an der Hochzeit seines älteren Bruders teilnehmen. Das bestätigte auch Caylee Cowan (24), die Freundin des 47-Jährigen, mit einem Kommentar unter einem Post, mit dem Casey dem Brautpaar nachträglich zur Hochzeit gratuliert hatte. Denn wie es ausschaut, hatte er Ben und J.Los Hochzeitswochenende sausen lassen, um seinen Sohn auf dem Bolzplatz anzufeuern!

"Wenn du am Samstag nicht in der Stadt gewesen wärst, um Atty zum Fußballtraining zu bringen, wer hätte dann dem Kind geholfen, das sich den Arm gebrochen hatte? Du bist ein guter Mann", schrieb die 24-Jährige unter Caseys Instagram-Beitrag und erklärte damit, dass der Schauspieler mit seiner Entscheidung deshalb die richtige Wahl getroffen habe.

Agence / Bestimage Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2022 in Paris

Instagram / cayleecowan Caylee Cowan und Casey Affleck im März 2022

Getty Images Ben und Casey Affleck im Januar 2013

