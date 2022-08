Ben Afflecks Hochzeit: Bruder Casey soll nicht dabei sein

Verpasst Casey Affleck (47) etwa die Hochzeit seines Bruders Ben (50)? Nachdem der Schauspieler und seine Liebste Jennifer Lopez (53) sich im vergangenen Juni zum ersten Mal das Ja-Wort gaben, begann am Freitagabend die dreitägige, deutlich größere Hochzeitsfeier mit einem Probe-Dinner auf Bens Anwesen. Einen Tag später möchte das Hollywood-Traumpaar erneut den Gang vor den Traualtar wagen. Während der pompösen Feierlichkeiten soll aber einer fehlen: Bens kleiner Bruder Casey!

Wie TMZ jetzt berichtete, wurde Casey am Samstagmorgen in Los Angeles gesehen: Ein Paparazzi sprach ihn darauf an, warum der 47-Jährige nicht auf der Hochzeit seines Bruders Ben und dessen Ehefrau Jennifer in Georgia sei – er sei "eingeschlafen, soll Casey daraufhin als Antwort vor sich hin gemurmelt haben. Es scheint also, dass der Schauspieler die großen Feierlichkeiten verpassen wird.

Bereits in den Tagen zuvor erweckten seine Freundin Caylee Cowan (24) und er den Anschein, nicht an Ben und J.Los Hochzeit interessiert zu sein – so vermieden sie unter anderem am vergangenen Donnerstag, über Bens großen Tag zu reden. Hinzukommt, dass obwohl sich die Brüder sehr nahestehen sollen, Ben und Casey seit geraumer Zeit nicht mehr zusammen abgelichtet wurden. Ist ein Familienstreit etwa schuld daran?

Agence / Bestimage Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2022 in Paris

Getty Images Casey Affleck im Mai 2022

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck im Juli 2022

