Er fehlte bei Heirat: Casey Affleck gratuliert Ben und J.Lo

Casey Affleck (47) heißt das neue Familienmitglied willkommen! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit – nachdem sich Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) bereits im Juni zum ersten Mal das Jawort gaben, fand am Wochenende die romantische Hochzeitsfeier im Rahmen einer dreitägigen Zeremonie statt. Statt bei den Feierlichkeiten in Georgia dabei zu sein, wurde Bens Bruder jedoch zeitgleich in Los Angeles gesichtet – und verpasste somit den großen Tag des "Gone Girl"-Darstellers. Trotzdem richtete Casey nun rührende Worte an das Brautpaar!

Kurz nach dem Hochzeitswochenende teilte Casey am Montag ein altes Throwback-Bild auf seinem Instagram-Account, auf dem er gemeinsam mit seinem Bruder und dessen Ehefrau unterwegs ist. "Es lohnt sich, auf gute Dinge zu warten. Auf Drehungen und Wendungen, auf neue Anfänge und das Aufleben alter Liebe", schrieb er zu dem Schnappschuss, der vor über zwei Jahrzehnten entstanden sein muss und teilte mit seinen Followern, wie gern er Jennifer hat.

"Willkommen in der Familie. [...] Jen, du bist ein Juwel. Wir lieben dich so sehr", schwärmte er weiter über die "Let's Get Loud"-Interpretin und bereitete sie direkt darauf vor, was sie in ihrer neuen Familie erwarten würde. "Mach dich bereit für eine Menge Funktionsstörungen", scherzte er in seinem Post.

ActionPress Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Instagram / caseyaffleck Ben Affleck, Jennifer Lopez und Casey Affleck

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021

