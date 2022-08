"House Of The Dragon"-Auftaktfolge knackt Quoten-Rekord

Was für ein glorreicher Start! Die Erfolgsserie Game of Thrones hat endlich sein eigenes Prequel. House Of The Dragon heißt das neue Format und erzählt die Vorgeschichte der Familie Targaryen. Bereits der Trailer versprach den Zuschauern viel Action und vor allem jede Menge Drachen. Am Sonntagabend konnten die eingefleischten Fans weltweit nach langem Warten die erste Folge schauen. Und das Ergebnis ist eindeutig: "House of the Dragon" holt mega Quoten!

Die Zahlen, die Entertainment Weekly vorliegen, sprechen Bände: Das Prequel lockte auf der ganzen Welt 9,9 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Damit legte es einen der besten Starts in der Geschichte des Heimatsenders HBO hin – und knackte nebenbei auch die Quoten der Pilotfolge von "Game of Thrones". 2011 erreichte die Mutterserie etwa 2,2 Millionen Zuschauer. "Es ist großartig, dass Millionen von 'Game of Thrones'-Fans letzte Nacht mit uns nach Westeros zurückgekehrt sind", begeisterte sich Casey Bloys, eines der Vorstandsmitglieder.

Weil "House Of The Dragon" etwa 200 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielt, wird es wohl kein Wiedersehen mit bekannten GoT-Charakteren wie Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 35) oder Jon Schnee (Kit Harington, 35) geben. Dafür tritt unter anderem The Crown-Star Matt Smith (39) als Daemon Targaryen und Newcomerin Emma D'Arcy (30) als Prinzessin Rhaenyra Targaryen in das Universum ein.

"House Of The Dragon"

Emma D'Arcy bei der "House Of The Dragon"-Premiere im Juli 2022

Emilia Clarke und Kit Harrington, Schauspieler

