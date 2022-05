Tolle Neuigkeiten für alle Game of Thrones-Fans! Die epische Fantasy-Buchverfilmung begeisterte von 2011 bis 2019 weltweit die Zuschauer. Nach dem Finale von "Game of Thrones" dürfen die Fans sich bald auf neue Geschichten aus dem Universum von Autor George R. R. Martin (73) freuen: Das Prequel "House of the Dragon" wird die Geschichte der einst sehr mächtigen Familie Targaryen näher beleuchten. Die neue Serie spielt rund 200 Jahre vor dem Original. Der erste Trailer zeigt jetzt: Die Zuschauer können sich auf jede Menge Intrigen, Gewalt und Drachen gefasst machen!

Nach einem kurzen Teaser im Oktober veröffentlichte HBO nun den ersten richtigen Trailer auf YouTube: Wie auch in "Game of Thrones" wird sich in "House of the Dragon" offenbar alles um den eisernen Thron drehen – und die Macht, die mit ihm einhergeht. Nachdem der mit Schwertern besetzte Thron in der Originalserie zerstört worden ist, werden die Fans sich bestimmt über ein Wiedersehen freuen. Was sie ebenfalls begeistern wird? Wie der Name des Prequels schon verrät, gibt es jede Menge Drachen-Action! Die Mitglieder der Familie Targaryen können die Kreaturen bekanntermaßen beherrschen.

Insgesamt wird "House of the Dragon" wohl sehr düster und brutal – allein im Trailer fließt bereits jede Menge Blut. Man sieht auch schon, wie die Mitglieder der Familie Targaryen einander bekämpfen und intrigieren, um an die Macht zu kommen. Darunter auch The Crown-Star Matt Smith (39), der hier Daemon Targaryen verkörpert – den Sohn von König Viserys I. Targaryen, gespielt von "Peaky Blinders"-Star Paddy Considine (48). Beauty Emma D'Arcy wird Prinzessin Rhaenyra Targaryen spielen, die als erste Frau den eisernen Thron besteigen soll. Ob das klappen wird? Das erfahren die Zuschauer ab dem 21. August.

Mirrorpix / MEGA Das Set von "House of the Dragon" in Cornwall

Mirrorpix / MEGA Matt Smith am "House of the Dragon"-Set in Cornwall

Instagram / emmaziadarcy Emma D'Arcy, Hauptdarstellerin in "House of the Dragon"

