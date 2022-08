Kurz vor Geburt: Nathalie Bleicher-Woth fühlt sich allein

Nathalie Bleicher-Woth (25) gibt ein nachdenkliches Update! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Weil sich der Papa ihres ungeborenen Sohnes nicht um sie und den gemeinsamen Nachwuchs kümmert, steht die Influencerin zurzeit ganz schön alleine da – keine einfache Situation für die hochschwangere Beauty: Jetzt berichtete Nathalie, wie es ihr damit geht.

Bei ihren Fans sei vermehrt die Frage aufgekommen, wen sie bei der Geburt dabei haben wolle, berichtete Nathalie in ihrer Instagram-Story. "Ich gucke mir viele Videos an und denke mir dann so: Ich werde mich bei der Geburt so alleine fühlen, aber das sind wahrscheinlich nur die Hormone, die gerade wieder bei mir durchdrehen", zeigte sich die 25-Jährige emotional. Mit dabei sein würden aber auf jeden Fall ihre Ärztin und eine Hebamme, ergänzte sie.

Ginge es ganz nach ihren Vorstellungen, wären allerdings noch mehr Menschen mit im Kreißsaal. "Ich würde mir auch die Unterstützung eines Partners oder vielleicht meiner Mama wünschen", ließ Nathalie ihre Fans wissen. Dennoch sei sie dankbar für die ärztliche Hilfe und den Beistand ihrer Hebamme, fügte sie hinzu.

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Juni 2022

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de