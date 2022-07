Nathalie Bleicher-Woth von Baby-Vater "komplett verarscht"

Nathalie Bleicher-Woth (25) verrät erschreckende Details über den Vater ihres Kindes! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin machte im März publik, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Die Influencerin hat jedoch keinen Kontakt zum Erzeuger und wird ihren Sohn allein großziehen. Viel gab die Blondine bislang nicht über die Beziehung preis – bis jetzt: Nathalie wurde vom Vater ihres Kindes hintergangen!

In ihrer Instagram-Story rief sie sich jetzt die toxische Beziehung in Erinnerung. "Baby L ist entstanden, als ich auf jeden Fall in einer festen Partnerschaft war – und auch fest damit gerechnet habe, dass ich mit diesem Menschen für immer zusammenbleiben werde", erklärte die Mama und berichtete von ihren schlimmen Erfahrungen: "Leider hat mich dieser Mensch die Beziehung über komplett verarscht." Die Person habe versucht, sie für Geld und Fame auszunutzen und sei ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden.

Doch damit nicht genug! Zusätzlich habe ihr Partner sie "mit über 32 verschiedenen Frauen betrogen." Und das sogar, nachdem Nathalie von dem gemeinsamen Baby erfahren habe. "Ich wurde sogar in der Schwangerschaft mehrfach betrogen, obwohl ich diese Person angefleht habe, mir das wenigstens nicht in der Schwangerschaft anzutun", betonte sie.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Dezember 2021

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Mai 2022

