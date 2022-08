Letzte Ruhe: Anne Heche wird auf Promi-Friedhof bestattet

Anne Heche (✝53) wird neben ihren berühmtesten Kollegen begraben! Die Schauspielerin hatte Anfang August einen schweren Autounfall verursacht: Mit ihrem Kleinwagen raste sie damals in ein Wohnhaus in Los Angeles. Wenige Tage später erlag der "Men in Trees"-Star seinen schweren Verletzungen. Nun wurde bekannt, auf welchem Friedhof Anne ihre letzte Ruhe finden wird: Sie wird dort in direkter Nachbarschaft vieler prominenter Namen liegen.

Wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die E! News vorliegt, sei Anne bereits am 18 August eingeäschert worden. Beerdigt werden soll die Schauspielerin auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Aus ihrem Umfeld wurden diese Informationen allerdings bislang noch nicht bestätigt. Auf dem Friedhof liegen auch andere Filmstars wie Judy Garland (✝47), Mel Blanc (✝81) und Mickey Rooney (✝93) begraben.

Unterdessen läuft ein Spendenaufruf, mit dem die Bewohnerin des Hauses unterstützt werden soll, in das Anne gerast war. Lynne Mishele verlor bei dem Crash und dem folgenden Brand fast ihr gesamtes Hab und Gut. Tausende Spender brachten die Gesamtsumme inzwischen auf rund 180.000 Euro.

