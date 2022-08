Horror-Crash: Anne Heches Todesursache wurde bekannt gegeben

Daran starb Anne Heche (✝53)! Vor rund zwei Wochen raste die Schauspielerin mit ihrem Auto in ein Wohnhaus. Durch die Folgen des schweren Unfalls musste sie in ein Wachkoma versetzt werden. Nur wenige Tage danach wurde die Ex von Ellen DeGeneres (64) für hirntot erklärt – als ihre Organe auf ihren eigenen Wunsch hin gespendet wurden, schalteten die Ärzte die lebenserhaltenden Geräte am 15. August endgültig ab. Nun wurde Annes offizielle Todesursache bekannt gegeben!

Wie People berichtete, veröffentlichte der zuständige Gerichtsmediziner die offizielle Diagnose: Anna starb an den Folgen einer Rauchvergiftung und thermischen Verletzungen. Außerdem wurde ein "signifikanter Zustand" durch den Autounfall festgestellt. Anne erlitt zudem einen "Brustbeinbruch aufgrund eines stumpfen Traumas". Der Tod der "Men in Trees"-Darstellerin wurde offiziell als Unfall eingestuft.

An der Beerdigung durfte die Ex-Freundin der Verstorbenen Ellen DeGeneres allerdings nicht erscheinen – und das, obwohl Anne und sie drei Jahre zusammen waren! "Annes Beerdigung findet diese Woche statt und Ellen wird nicht eingeladen sein. Es werden nur enge Verwandte und Freunde da sein!", berichtete ein Bekannte aus dem Umfeld der Verstorbenen gegenüber Radar Online. Allerdings trauert Ellen auf Twitter um ihre einstige Liebe: "Das ist ein trauriger Tag".

Anzeige

Getty Images Anne Heche bei der Premiere von "The Tender Bar", 2021

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres im April 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de