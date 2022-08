Nach Autounfall: Kourtney Kardashian kümmerte sich um Scott

Scott Disick (39) kann wohl immer auf Kourtney Kardashian (43) zählen! Der Unternehmer und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit waren rund zehn Jahre ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder – 2015 trennten sich die beiden aber. Inzwischen ist die Brünette mit Travis Barker (46) verheiratet. Vor wenigen Tagen hatte Scott nun einen Autounfall. Das jagte auch Kourtney einen großen Schrecken ein, weshalb sie sich sofort um ihren Ex kümmerte!

Scott war wohl gegen einen Briefkasten gerast, woraufhin sich sein Auto überschlagen hatte. Glücklicherweise erlitt der Reality-TV-Star aber keine schlimmen Verletzungen. Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife berichtet, stellte Kourtney sofort sicher, dass es dem Vater ihrer Kinder gut geht. "Kourt und die Kinder haben gerade im Haus entspannt, als Scott ihnen die schrecklichen Nachrichten am Telefon überbrachte. Sie alle gingen sofort zu Scott, um nach ihm zu sehen und zu gucken, ob er irgendetwas braucht", verriet die Quelle.

Kourtney sei ziemlich erschüttert. "Jeder ist total besorgt und hofft, dass das der Weckruf dafür war, dass er vorsichtiger sein muss", fuhr der Informant fort. Wie ein anderer Insider behauptete, sei auch der Rest des Kardashian-Jenner-Clans sehr besorgt – immerhin zähle Scott für sie zur Familie.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im Februar 2011 in Las Vegas

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

