Süßer Fratz! Wer versteckt sich hinter diesem Throwback-Pic?

Nanu, wer ist denn dieser junge Blondschopf? Promis und ihre Kinderbilder: Zuletzt teilten deutsche, sowie auch internationale Stars niedliche Throwback-Pics von sich und zeigten, wie putzig sie als Kinder aussahen. Unter anderem TV-Bekanntheit Daniela Katzenberger (35) oder auch Ex-Profikicker David Beckham (47) griffen in die alte Fotobox und erfreuten damit ihre Fans. Jetzt gab auch dieser deutsche Reality-TV-Star einen Einblick: Aber wer grinst denn hier so süß?

Bei dieser zerzausten Mähne und dem fröhlichen Lächeln handelt es sich tatsächlich um niemand Geringeres als Henrik Stoltenberg! Der einstige Love Island-Herzensbrecher teilte die Aufnahme auf seinem Instagram-Profil und fragte seine Follower zugleich, wie alt er dort gewesen ist. Die meisten schätzten den Influencer auf acht bis zehn Jahre – aber eine Auflösung gab es bisher nicht.

Dafür häuften sich zahlreiche Kommentare seiner Abonnenten unter dem Beitrag, die total entzückt von dem Posting sind. "Kleiner Surferboy" oder auch: "Oh, noch so unschuldig", schrieben etwa zwei User. Tatsächlich ist Henrik mittlerweile gar nicht mehr so unschuldig, wie er bei Temptation Island V.I.P. bewiesen hat.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Gesicht

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Januar 2022

RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

