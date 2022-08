Unter der Haube: Sarah Hyland teilt erstes Hochzeitsbild!

Sie sind offiziell Mann und Frau! Am Wochenende feierten nicht nur Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) ihre Hochzeit – sondern auch Sarah Hyland (31) trat vor den Traualtar. Der Modern Family-Star gab seinem Schatz Wells Adams (38) nach zweimaliger Verschiebung endlich das Jawort. Im Netz teilt die Beauty regelmäßig Turtel-Bilder mit ihrer Community. Nun präsentierte Sarah den ersten Schnappschuss als wunderschöne Braut!

Via Instagram begeisterten Sarah und Wells als atemberaubendes Brautpaar. Das Foto zeigt, wie die Schauspielerin und ihr Gatte vor einer traumhaften Kulisse in ihren Hochzeits-Looks posieren. Die 31-Jährige hüllte sich für den großen Tag in eine schlichte, eng anliegende Robe mit einer leichten Schleppe. Lediglich ein wenig Tüll bedeckte ihre Arme. Wells machte in seinem schwarzen Smoking neben ihr eine lässige Figur. Süßes Detail: Seinen Blick konnte er von seiner bezaubernden Frau dabei gar nicht lassen.

Sarahs "Modern Family"-Co-Stars waren selbstredend bei der Trauung anwesend und feierten anschließend ausgelassen mit den anderen Gästen. So teilte Sofia Vergara (50) auf Social Media beispielsweise einige Schnappschüsse von der Zeremonie auf einem stilvollen Weingut in Kalifornien.

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland im August 2022

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifonien

Instagram / sofiavergara Justin Mikita, Sofia Vergara, Nolan Gould und Jesse Tyler auf Sarah Hylands Hochzeit

