Wegen Maurice: Beef zwischen AYTO-Cecilia und Ricarda Raatz!

Es fliegen wieder mal ordentlich die Fetzen! Die zweite Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ist momentan im vollen Gange. Neben TV-Aufreißer Calvin Kleinen (30) sind auch deutsche Sternchen wie Anna Iffländer oder Gina Alicia mit am Start. Fummeleien gab es bisher schon zu genügend zu sehen – sowohl vor als auch abseits der Kameras. Davon kann Maurice Dziwak aktuell aber nur träumen. Stattdessen findet er sich inmitten eines heftigen Beefs wieder. Denn seinetwegen bekamen sich zwei Ladys nun mächtig in die Haare...

In der siebten Folge des Reality-TV-Formates findet sich Maurice in einem einzigen Chaos wieder. Eigentlich hatte der Beau direkt ein Auge auf Ricarda Raatz geworfen. Diese schoss sich aber mit einem Handjob für Kandidat Martin Fuhsy schnell ins Aus. Seitdem ist es zwischen den beiden kompliziert. Cecilia Asoro zeigte darüber genervt – und geigte ihre Mitstreiterin nun ordentlich die Meinung. "Hör auf, hier solche Spielchen zu spielen", motzte die ehemalige Bachelor-Beauty. Ricarda habe ihr nämlich verklickert, dass sie mit Maurice durch sei – knutschte danach aber trotzdem feuchtfröhlich mit ihm. Cecilia platzte deswegen der Kragen: "Du hast zu mir gesagt, dass, wenn du hier raus bist, du so viele Männer hast, dass du ihn gar nicht brauchst."

Maurice kam in dem Geschrei überhaupt nicht zu Wort und konnte das Ganze somit nur völlig fassungslos beobachten. "Ich überlege echt, wieder auf dem Sofa zu pennen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf", erklärte der Reality-TV-Star etwas geknickt im Einzelinterview. Die anderen Teilnehmer verfolgten den Zoff hingegen sichtlich amüsiert – ganz besonders Fabio De Pasquale und auch Calvin feierten die Auseinandersetzung richtig.

