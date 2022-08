Wieder zusammen? Amanda Bynes wurde mit ihrem Ex gesichtet

Ist Amanda Bynes (36) etwa wieder in festen Händen? Die Schauspielerin und Paul Michael waren seit 2019 glücklich liiert. Bereits ein Jahr später am Valentinstag verlobten sich die beiden. Doch vergangenen Monat wurde bekannt, dass die einstigen Turteltauben ihre Verlobung gelöst haben und von nun an getrennte Wege gehen. Doch jetzt scheint bei Amanda und Paul alles auf ein Liebes-Comeback hinzudeuten!

Daily Mail liegen neue Aufnahmen vor, die Amanda und Paul bei einem Spaziergang in Los Angeles zeigen. Die zwei waren ziemlich lässig unterwegs und versteckten sich hinter ihren Sonnenbrillen. Ein wichtiges Detail blieb nicht unbemerkt – die beiden wurden ohne ihre Ringe an den Händen gesichtet.

Das einstige Pärchen führte eine turbulente Beziehung – im April kam es bei Amanda zu einem Polizeieinsatz. TMZ zufolge habe die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin Paul beschuldigt, Drogen zu nehmen. Daraufhin soll sie ihn aus dem Haus geworfen haben – der Jurastudent leugnete die Vorwürfe. Des Weiteren behauptete sie auf Instagram, auf seinem Handy verstörende Pornos gefunden zu haben.

Getty Images Amanda Bynes bei der "Living Proof"-Premiere in NYC im September 2008

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes und ihr Verlobter Paul Michael

Instagram / amandabynesreal Paul Michael und Amanda Bynes im März 2020

