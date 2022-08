Daniel Aminatis Baby Charly ist da: Diese Stars gratulieren

Daniel Aminati (48) ist Papa geworden! Der Moderator und seine Liebste Patrice Aminati ließen ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. So teilten sie niedliche Babybauch-Pics und auch die Vorbereitungen auf die neue Zeit mit ihrem Nachwuchs wurde dokumentiert. Weniger überraschend also, dass sie nun die Geburt ihrer Tochter auf Social Media verkündeten. Am 22. August erblickte die kleine Charly Malika das Licht der Welt – und diese Stars freuen sich mit Daniel!

Unter der niedlichen Bilderreihe auf Instagram, welche die frischgebackenen Eltern und ihr Baby zeigt, fanden einige deutsche Promis liebe Worte. So schrieb beispielsweise Daniels TV-Kollegin Rebecca Mir (30): "So eine schöne, kleine Familie. Ich wünsche euch nur das Beste und eine tolle Kennenlernzeit." Ihr Ehemann Massimo Sinató (41) gratulierte ebenfalls.

Aber auch Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (53) wollte seine Freude unter dem Beitrag teilen und beglückwünschte Daniel und Patrice zu der Geburt ihres gesunden Mädchens. Die Sängerin Cassandra Steen (42) hinterließ ebenfalls nette Zeilen: "Glückwunsch euch dreien."

Instagram / danielaminati Daniel Aminatis Tochter Charly Malika Aminati

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir im Februar 2022 in Mexiko

Getty Images Boxer Axel Schulz

