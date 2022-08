Die Promis gratulieren: Justine Heindle ist Mama geworden!

Süße Neuigkeiten von Justine Heindle! Die Brünette war 2014 durch ihre Beziehung zu DSDS-Star Joey Heindle (29) bekannt geworden. Obwohl das Paar sich 2017 bei seiner Hochzeit noch die ewige Liebe geschworen hatte, zerbrach die Beziehung. Inzwischen ist die Beauty wieder neu verliebt und erwartete zuletzt sogar ihr erstes Kind. Der große Tag war nun gekommen – Justine ist erstmals Mama geworden!

Das teilte sie ihren Fans am Dienstagabend mit einem Instagram-Posting mit. Auf einem ersten Foto präsentierte Justine ihrer Community das kleine Händchen ihrer Tochter und schrieb dazu: "Willkommen auf der Welt, unser kleines Wunder!" Die Neu-Mutti verriet weiter, ihr Nachwuchs habe bei der Geburt 48 Zentimeter gemessen und 3.080 Gramm gewogen. "Wir sind so stolz auf unser Glück, wir können es noch gar nicht fassen, sie endlich in unserem Armen zu halten", freute sich Justine.

Die Geburt des kleinen Mädchens sorgte auch bei den Promi-Freunden der Beauty für Begeisterung. Einige deutsche Influencer meldeten sich in den Kommentaren bereits mit Glückwünschen zu Wort: "Alles Liebe euch! Herzlich willkommen, kleines Würmchen", schrieb Anne Wünsche (30). Iris Klein (55) kommentierte zudem: "Alles erdenklich Liebe, mein Schatz!"

Instagram / justine_heindle Collage: Justine Heindle mit ihrem Baby

Action Press / Borchers, Claudia Justine und Joey Heindle 2017

Instagram / justine_heindle Justine Heindl, Ex-Frau von Joey Heindle

