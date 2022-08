Einsam? So geht Dana Schweiger mit Empty-Nest-Syndrom um

In Dana Schweigers (54) Zuhause wird es leiser. Die Unternehmerin hat mit ihrem Ex-Mann Til Schweiger (58) vier gemeinsame Kinder: Emma (19), Luna (25), Valentin und Lilli (24). Bis vor Kurzem herrschte bei den Schweigers noch buntes Treiben. Inzwischen ist es still geworden. Alle vier Kinder sind ausgezogen. Die Mädchen sind in der Schauspielbranche. Valentin möchte hinter der Kamera arbeiten. Doch wie geht es der Mutter Dana jetzt im leeren Heim?

Das sogenannte Empty-Nest-Syndrom ist Dana geläufig. Es beschreibt die Gefühlslage von Müttern und Vätern, wenn ihre Kinder von zu Hause ausgezogen sind und damit ein leeres Nest hinterlassen. Im Interview mit RTL gab die US-Amerikanerin zu, dass es in ihrem Haus stiller geworden ist, seitdem die Kinder nicht mehr da sind. "Man vermisst es schon ein bisschen, man genießt aber auch seine Freiheiten", versuchte es die 54-Jährige positiv zu sehen.

Jetzt habe die Mutter mehr Zeit für ihre Freundinnen, möchte neue Hobbys wie surfen lernen und einen Pilotenschein machen, verriet Dana. Obwohl ihre Kids ausgezogen sind, versucht die Familie trotzdem regelmäßig Kontakt miteinander zu halten. Das sei nicht so leicht, da jeder sehr beschäftigt ist, meinte die Autorin. "Wir treffen uns zu Familienfeiern und informieren uns in unseren Familien-Chatgruppen", erzählte sie.

