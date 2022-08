Heißer Look! Heidi Klum begeistert mit Glitzer-Dekolleté

Heidi Klum (49) hat sich mal wieder so richtig aufgebrezelt! Die Germany's next Topmodel-Jurorin lebt in den USA und ist auch aus dem amerikanischen TV nicht mehr wegzudenken. Dort wirkte sie bereits in unzähligen Shows mit, unter anderem in America's Got Talent. Schon seit 2013 gehört sie zu der Jury der beliebten Sendung. In der vergangenen Folge dürfte das Augenmerk der Zuschauer aber nicht auf den Performances der Kandidaten, sondern auf Heidis Outfit gelegen haben!



Heidi strahlte in der aktuellen Folge in einem atemberaubenden schwarzen Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Die Robe von der Luxusmarke Dolce & Gabbana hatte einen hohen Beinschlitz und ein ziemlich gewagtes Dekolleté mit Glitzer-Details. Die Haare der Modelmama waren im Wet-Look gestylt.

Auch Heidis "America's Got Talent"-Kollegin Sofia Vergara (50) setzte bei dem TV-Spektakel auf einen glamourösen Glitzer-Auftritt. Die Schauspielerin hüllte sich nämlich in ein eng anliegendes dunkelgrünes Pailletten-Kleid und ließ mit einem XXL-Ausschnitt tief blicken.

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Sofia Vergara

Getty Images Sofia Vergara bei "America's Got Talent"

