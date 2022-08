Wie ein Bonbon! Heidi Klum strahlt bei Show-Premiere in Pink

Heidi Klum (49) zieht die Blicke der Fotografen auf sich! Das Model fühlt sich im Blitzlichtgewitter seit vielen Jahren wie zu Hause: Ob auf roten Teppichen oder bei Fashion-Events – modisch hat die Germany's next Topmodel-Ikone stets etwas Besonderes zu bieten. Dabei trifft sie allerdings nicht immer den Geschmack aller Beobachter und spaltet mitunter ihre Fans. Bei einer Premiere in Los Angeles strahlte Heidi jetzt in Bonbon-Pink gehüllt!

In der Stadt der Engel wurde nämlich am Dienstag die nunmehr 17. Staffel von America's Got Talent vorgestellt. Mit Ausnahme der 14. Ausgabe sitzt Heidi seit Staffel Nummer acht am Jurypult der beliebten Castingshow – und durfte daher auch auf dem Red Carpet nicht fehlen: Sie trug ein eng anliegendes Kleid in Bonbon-Pink mit einer ausladenden Stoffverzierung an der Schulter. Auf den Fotos vom Event strahlt die 49-Jährige übers ganze Gesicht.

Zuletzt flashte Heidi ihre Fans auf dem roten Teppich vor allem durch ihre Begleitung: Bei der Premiere zum neuen Jurassic World-Film Anfang Juni in Los Angeles erschien sie nämlich in Begleitung ihrer Tochter Leni (18). Seitdem ihr Nachwuchs seine Modelkarriere gestartet hat, zeigt sich das Mutter-Tochter-Gespann immer häufiger gemeinsam auf Events.

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

SIPA PRESS Sofia Vergara und Heidi Klum im August 2022 in Los Angeles

MEGA Heidi Klum und Leni Klum bei einer Premiere im Juni 2022

