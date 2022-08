In Mexiko: TV-Star Scheana Shay hat ihren Brock geheiratet!

Scheana Shay (37) wagte den nächsten Schritt! Erst vergangenen Monat hatte die Reality-TV-Bekanntheit einen großen Grund zur Freude: Sie und ihr Partner Brock Davies wurde Eltern einer Tochter – wenige Monate später verlobten sich die zwei Turteltauben. Die Beauty nahm ihre Fans bei den hiesigen Hochzeitsvorbereitungen mit und zeigte sich bei der Brautkleidanprobe. Jetzt war es so weit: Scheana hat ihren Brock geheiratet!

Auf Paparazzi-Bildern war zu sehen, wie sich die Turteltauben am Strand von Mexiko das Jawort gaben. In einer romantischen Zeremonie tauschten Scheana und Brock bei einer freien Trauung ihr Ehegelübde aus. Die Braut überließ an diesem Tag nichts dem Zufall und erschien in einer atemberaubenden Robe. Scheana entschied sich für ein sexy Kleid mit tiefem Dekolleté, das ihre Figur betonte. Der Bräutigam passte sich farblich an seine Braut an und trug einen weißen Anzug. Beim Anblick seiner Liebsten konnte er sich nicht zurückhalten und vergoss ein paar Tränen.

Selbst am Tag ihrer Hochzeit meldete sich Scheana via Instagram-Story bei ihrer Community und teilte Videos von der Feier. Im Laufe des Abends schien sie sich für ein anderes Outfit entschieden zu haben: Die 37-Jährige postete ein Bild, auf dem sie in einem kurzen weißen Kleid und passenden Sneakers zu sehen ist.

Instagram / scheana Brock Davies, Scheana Shay und ihre Tochter Summer Moon Honey

MEGA Scheana Shay und Brock Davies im August in Cancun, Mexiko

Instagram / scheana Brock Davies und Scheana Shay im Juli 2021

