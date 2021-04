Wunderbare Neuigkeiten von US-TV-Persönlichkeit Scheana Shay (35) und ihrem Partner Brock Davies! Nachdem die dunkelhaarige Schönheit im vergangenen Sommer eine Fehlgeburt erlitten hatte, gaben die beiden im vergangenen Oktober bekannt, dass Scheana wieder schwanger ist. Erst zuletzt verrieten die Reality-TV-Bekannt und ihr Schatz zudem: Sie erwarten ein kleines Mädchen. Jetzt war es endlich soweit: Ihr kleiner Sonnenschein ist zur Welt gekommen!

Aus dem Krankenhaus meldet sich Scheana mit einem süßen Bild ihrer kleinen Familie bei ihren Followern auf Instagram: "Mein Herz ist so voller Liebe. Am Morgen des 26. April 2021 haben wir Summer Moon Honey Davies auf der Welt begrüßt", verrät die frischgebackene Mutter auch gleich den außergewöhnlichen Namen ihres Babys. Die Geburt war offenbar nicht leicht – denn Scheana erklärt, dass sie an einer Schwangerschaftsvergiftung litt.

Umso schöner, dass die kleine Lady mit dem jetzt sicher in den Armen ihrer Eltern geborgen und wohlauf ist. "Wir sind so aufgeregt, Summers Eltern sein zu dürfen!", findet der "Vanderpump Rules"-Star liebevolle Worte für sein junges Mutterglück.

Instagram / brock__davies Brock Davies und Scheana Shay

Instagram / scheana Brock Davies und Scheana Shay im September 2020

Getty Images Scheana Shay im September 2018

