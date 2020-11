Scheana Shay (35) schwebt im absoluten Babyglück! Vor wenigen Wochen hatten die US-amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit und ihr Partner Brock Davies erfreuliche Neuigkeiten publik gemacht: Nachdem die 35-Jährige im vergangenen Sommer eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist sie aktuell wieder schwanger. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit weiteren News, denn sie verriet das Geschlecht ihres ungeborenen Babys: Scheana und Brock erwarten ein kleines Mädchen!

Das verkündete Scheana jetzt mit zuckersüßen Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Profil: Die Fotos zeigen genau den Moment, in dem die "Vanderpump Rules"-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Liebsten Brock eine Konfettikanone auslöst – und freudestrahlend von rosafarbenem Nebel umgeben ist. "Ich freue mich so darauf, meinem kleinen Mädchen die größten Schleifen in die Haare zu stecken und sie mit Regenbogen und Einhörnern zu überhäufen", schwärmte die werdende Mutter voller Vorfreude.

Dabei sei Scheana das Geschlecht ihres Nachwuchses nicht wirklich wichtig gewesen – denn nach den vergangenen Ereignissen habe sie ganz andere Prioritäten gesetzt: "Nach der Fehlgeburt – und nachdem ich so schnell wieder schwanger geworden war, habe ich einfach nur gebetet, dass das Baby gesund ist", betonte sie.

Instagram / scheana Scheana Shay, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / scheana Brock Davies und Scheana Shay im November 2020

Instagram / brock__davies Brock Davies und Scheana Shay

