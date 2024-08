Scheana Shay macht unschöne Begegnung mit bissigem Pferd

Scheana Shay (39) war kürzlich zu Besuch in Großbritanniens Hauptstadt – und machte währenddessen eine wohl eher unangenehme Erfahrung. Wie in einem Video auf TikTok zu sehen ist, gehörte der "Vanderpump Rules"-Star zu ein paar Touristen in London, die dem Pferd eines Kings Guard ein wenig zu nahe kamen. Als sie sich zu diesem gesellte, um ein Foto zu machen, streiften ihre Haare wohl das Tier – woraufhin dieses einfach zuschnappte.

Es scheint, als habe die 39-Jährige das deutlich sichtbare Schild daneben nicht gelesen, auf dem es heißt: "Vorsicht. Pferde können treten oder beißen. Berühren Sie das Pferd nicht." Also musste Scheana mit den Konsequenzen leben – die aber vermutlich halb so schlimm waren. Denn auch wenn sie zunächst einen kleinen Schrei von sich gab und erschrocken guckte, hatte sie wenige Sekunden danach wieder ein Grinsen im Gesicht.

Mit diesem Vorfall kann sich Scheana nun in die Liste der "Vanderpump Rules"-Darsteller einreihen, die Probleme mit einem Pferd hatten. Ihre ehemalige Restaurantchefin Lisa Vanderpump (63) wurde nämlich vor etwas mehr als zwei Jahren vom Pferd geworfen – musste daraufhin aber ins Krankenhaus! "Vier Brüche in meinem Bein und ein stark geprellter Rücken, aber ich bin auf dem Weg der Besserung", meldete sie sich kurze Zeit später auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / scheana Scheana Shay im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump mit ihrem Pferd Prince Tardon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Scheanas Vorfall mit dem Pferd? Das ist halb so schlimm, das kann jedem mal passieren! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de