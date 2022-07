Traumhaft: Scheana Shay gibt Einblicke in Brautkleidanprobe!

Langsam wird es ernst! Scheana Shay (37) und Brock Davies wurden im April vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern – Töchterchen Summer Moon Honey ist der ganze Stolz des Paares. Wenige Monate später ging der Rugbyspieler vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Seitdem funkelt an der Hand der Reality-TV-Persönlichkeit nicht nur ein dicker Diamantring – auch die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Scheana probierte nun einige Brautkleider an!

In Beverly Hills besuchte die Beauty nun ein Luxus-Brautmoden-Geschäft, in dem sie wohl hoffte, ihren persönlichen Traum in Weiß zu finden. Einige Paparazzi durften Scheana an diesem besonderen Tag begleiten und knipsten bei der Anprobe einige Fotos. Selbstsicher posierte die 37-Jährige in einem weißen Brautkorsett – ob sie ihr Hochzeitskleid schon gefunden hat, ist aber noch ein Geheimnis.

Wann und wo Scheana und Brock den Bund fürs gemeinsame Leben schließen wollen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Doch die beiden Turteltauben können es augenscheinlich kam mehr abwarten. Bereits auf ihrer Verlobungsparty im vergangenen Jahr strahlte das Paar bis über beide Ohren.

Instagram / scheana Scheana Shay (r.) und ihr Verlobter Brock Davies im Juli 2022

Instagram / scheana Brock Davies, Scheana Shay und ihre Tochter Summer Moon Honey

Instagram / scheana Scheana Shay im Juli 2022

