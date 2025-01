Scheana Shay kontert Photoshop-Vorwürfen wegen Familienfoto

Scheana Shay (39) sorgte bei ihren Fans kürzlich für Gesprächsstoff: Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit veröffentlichte ein Familienfoto mit ihrem Mann Brock Davies und ihrer Tochter Summer Moon in Hawaii, von dem viele glaubten, dass es fake sei. "Das kann kein echtes Foto sein" und "Es sieht irgendwie gephotoshoppt aus", lauteten nur einige der vielen Kommentare unter ihrem Instagram-Post. Dagegen wehrt sich die TV-Bekanntheit aber jetzt – und postet ein Video in ihrer Story, das beweist, dass sie tatsächlich vor Ort waren. "Hater werden sagen, es ist gephotoshoppt ... hier ist der Beweis, dass wir da waren. Frohe Weihnachten!", schreibt sie dazu.

Die 39-Jährige teilt aber noch weitere Eindrücke ihres sonnigen Urlaubs. In einem Beitrag postet Scheana eine Reihe an Schnappschüssen, die sie gemeinsam mit ihrer Familie im Disney Alani Resort in Ko Olina zeigen. Außerdem veröffentlicht sie niedliche Bilder mit ihrer Dreijährigen: Das Mutter-Tochter-Duo posiert in mehreren identischen Outfits und mit Haarspangen mit Blütenoptik vor einer traumhaften Kulisse aus Palmen und Meer. "Für immer Zwillinge", schwärmt die US-Amerikanerin darunter.

Die kleine Summer Moon bekam Scheana im April 2021 mit ihrem Partner Brock, mit dem sie mittlerweile seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben geht. Die Beauty lernte den Australier auf einem Musikfestival in San Diego kennen und fing kurze Zeit später an, ihn zu daten. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter ging ihr Liebster dann im Juli 2021 vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Etwa ein Jahr später feierten die beiden ihre Liebe mit einer großen Hochzeit in Mexiko und gaben sich während einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Instagram / scheana Scheana Shay mit Summer Moon, Dezember 2024

Instagram / scheana Brock Davies, Summer Moon und Scheana Shay im Disney Aulani Resort, Dezember 2024

