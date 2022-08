Max (24) ist Claudia Oberts längste Beziehung seit Jahren!

Claudia Obert (60) scheint mit ihrem Max Suhr einen echten Glückstreffer gelandet zu haben! Seit Mitte Juli gehen die Reality-TV-Bekanntheit und der 24-Jährige gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich in einer Bar kennen – und sind total verliebt, wie die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin regelmäßig betont. Dass es zwischen den Turteltauben wirklich ernst ist, machte Claudia nun einmal mehr klar: Max ist ihre längste Beziehung seit Jahren!

Das gab die 60-Jährige nun im Interview mit RTL preis. "Ich war in den letzten zehn Jahren mit keinem Mann so lange zusammen wie mit Max", schwärmte die Unternehmerin von ihrem Liebesglück. Für die gemeinsame Zukunft hat das Paar auch schon einige Pläne. "Wir wollen noch reicher werden", witzelte Max. Claudia wünsche sich, dass sein Name eines Tages auf der "Forbes under 30"-Liste steht. "Er kann es ja noch schaffen", erklärte sie zuversichtlich.

Auch Max scheint total glücklich mit dem Claudias House of Love-Star zu sein. Für ihn sei das erste Aufeinandertreffen mit der Beauty sogar Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Claudia ist ein inspirierender Mensch. Mit ihrer mitreißenden Art hat sie mich von Anfang an verzaubert", gab er vor wenigen Wochen im Gespräch mit BZ ganz offen zu.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und ihr Freund Max auf Ibiza

Timm, Michael / ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Lenthe, Andre / ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

