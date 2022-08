Claudia Obert verrät: So lernte sie ihren neuen Lover kennen

Claudia Obert (60) hat einen neuen Toyboy an ihrer Seite! Bei einem Event zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit schwer verliebt mit dem 24-jährigen Max: Die beiden konnten die Finger nicht voneinander lassen und knutschten pausenlos rum. Mit ihm ist sie gerade also total happy – doch wie haben die beiden trotz 36 Jahren Altersunterschied zueinandergefunden? Claudia und Max trafen in einer Bar erstmals aufeinander!

"Eine Freundin sagt: 'Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an.'", berichtete Claudia BZ über das Kennenlernen. Max sei dann plötzlich zu ihr gekommen: "Innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst." Sie selbst wäre aber nicht auf die Idee gekommen, den Webdesigner anzusprechen: "So ein Bubi". Zum Glück hat er den Schritt aber gewagt, denn jetzt ist das neue Paar wohl total glücklich. "Wir sind beide total verknallt, ich habe ein Dauerkribbeln im Bauch!", schwärmte die 60-Jährige.

Doch außer sie persönlich zu beglücken, ist Max der Modeunternehmerin auch sonst noch sehr hilfreich. "Er macht jetzt meine Webseite für mich neu und hat auch bei mir im Laden schon gekellnert", erklärte sie verzückt. Beim Schampusausschenken für ihre Kundinnen sei Claudias Neuer super angekommen: "Die waren auch alle ganz schön begeistert".

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

ActionPress/ Matthias Wehnert Claudia Obert in ihrer Boutique in Hamburg

