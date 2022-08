Medienbericht: Sind Michelle Hunziker und Giovanni getrennt?

Ist das junge Glück bereits am Ende? Michelle Hunziker (45) hatte in den vergangenen Monaten mit ihrem Liebesleben für so manche Schlagzeile gesorgt. Nach der Trennung von Tomaso Trussardi (39) Anfang des Jahres war das schöne Model nicht lange Single geblieben. Stattdessen bandelte die Moderatorin mit Giovanni Angiolini, einem italienischen Arzt, an. Doch auch diese Romanze sollte offenbar nicht halten – angeblich sind Michelle und Giovanni inzwischen wieder getrennt!

Das berichtet nun zumindest die italienische Zeitschrift Chi. Demnach soll die Beziehung der beiden "ohne besonderen Grund" geendet haben – weitere Details sind nicht bekannt. Weder Michelle noch Giovanni äußerten sich bisher zu der mutmaßlichen Trennung. Sie sollen sich laut dem Magazin jedoch im Guten voneinander verabschiedet haben.

Die Fans der Blondine dürfte das Liebes-Aus mächtig überraschen: Immerhin schien es zuletzt noch ernst zwischen den Turteltauben zu werden! Michelle hatte dem Mediziner nämlich sogar ihre Kinder vorgestellt, wie Insider aus ihrem Bekanntenkreis enthüllt hatten.

Michelle Hunziker im April 2022

Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini im Mai 2022

