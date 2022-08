Silvia Wollny stinksauer: Töchter feiern heimlich in Türkei

Das findet Silvia Wollny (57) gar nicht witzig! Sie ist gerade mit einem Teil ihrer Großfamilie in die Türkei ausgewandert. Unter anderem sind auch die Nesthäkchen Estefania (20) und Loredana (18) mit von der Partie. Der neue Wohnsitz bedeutet für alle aber weniger Platz – für die zwei Mädels ist das schwierig. Doch dass Estefania und Loredana deshalb nachts abhauen wollen, gefällt Mama Silvia gar nicht...

In der neusten Folge "Die Wollnys" gehen die beiden zum ersten Mal im neuen Wohnort feiern. Wie von Mama Silvia bestimmt, erscheinen sie danach pünktlich um Mitternacht zu Hause – nur um dann über den Balkon direkt wieder abzuhauen! "Vielleicht finden wir einen Club, der noch geiler ist. Bisschen dancen, paar Boys", freut sich Estefania noch – doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Mutter gemacht. Die wird nämlich aus dem Schlaf gerissen, weil sie ihrer Tochter Sarafina (27) die Spieluhr ihrer Zwillinge bringen soll. Dabei erwischt sie ihre Jüngsten auf frischer Tat am Balkon. "Ganz schnell ab in eure Betten, sonst mache ich hier ein Gitter vor!”, gibt sie ihnen direkt einen Einlauf. Ihre Enttäuschung über den Vertrauensbruch ist ihr dann auch sichtlich anzumerken: "Ich war stolz, dass sie pünktlich nach Hause gekommen sind... Das war wie ein Zeichen mit der Spieluhr."

Auch am nächsten Tag ist sie noch sauer auf ihre Mädels und ignoriert sie. Das scheint zu wirken: "Wir wissen auch, dass es ein Fehler war", zeigen Estefania und Loredana Einsicht. Es sei verständlich, dass sie in dem fremden Land nicht so lange wegbleiben dürfen: "Aber 12 Uhr ist echt zu früh!" Nach einem gemeinsamen Besuch auf dem Markt wird der Haussegen durch einige witzige Geschenke wieder geradegerückt.

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

RTLZWEI Silvia Wollny mit Estefania und Loredana

RTLZWEI Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

