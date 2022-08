"Ebenbild Gottes": Ashley Graham rekelt sich nackt im Bett!

Ashley Graham (34) lässt mal wieder die Hüllen fallen! Das schöne Model ist bereits dafür bekannt, seinen Körper gerne zu präsentieren – und das auch mal ohne Kleidung. So posierte die dreifache Mutter schon öfter in knappen Dessous oder auch vollkommen nackt und setzte ihre Kurven dabei stets in Szene. Jetzt machte sich die US-Amerikanerin erneut nackig und rekelte sich lasziv im Bett!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Brünette am Mittwoch das heiße Video. Vollkommen unbekleidet ist darin Ashley zu sehen, wie sie im Bett liegt – ihre intimsten Körperstellen bedeckt sie lediglich mit einem Laken. Das Posting kommentierte die Frau von Justin Ervin ganz selbstbewusst mit: "Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen!"

Ashley will mit ihren Nacktfotos nicht nur ihre Fans begeistern, sondern auch zeigen: Sie ist stolz auf ihren Body, der drei Kinder getragen hat. Damit will sie anderen Mamas ebenfalls Mut machen, wie sie im Juni betonte: "Für alle, die daran erinnert werden müssen, dass ihr Körper in seiner wahrsten Form wunderschön ist."

Getty Images Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Influencerin

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen im Juni 2022

