Aaron Chalmers (34) kann sich erneut auf Familienzuwachs freuen! Gemeinsam mit seiner Freundin Talia Oatway hat der Geordie Shore-Star bereits zwei süße Kinder. 2020 erblickte Sohnemann Romeo das Licht der Welt und 2021 wurde Söhnchen Maddox geboren. Talia brachte außerdem ihr Töchterchen Sienna mit in die Beziehung, auch Aaron hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Bald werden Aaron und seine Freundin aber weiteren Nachwuchs in den Armen halten können!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, sei die Partnerin des 34-Jährigen derzeit in der 16. Woche schwanger. "Sie sind überglücklich und freuen sich sehr darauf, gegen Ende des Sommers ein weiteres Baby begrüßen zu dürfen", teilte die Quelle mit. Aaron hat neben den beiden gemeinsamen Kindern mit seiner Liebsten auch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Somit wird der Serienstar noch in diesem Jahr zum vierten Mal Vater.

Wann genau im Sommer nun der Nachwuchs zur Welt kommen wird, ist offenbar noch nicht bekannt. Die Liebenden sollen jedenfalls schon äußerst aufgeregt sein, aber auch ein wenig nervös – immerhin ist es das dritte gemeinsame Baby in drei Jahren. Weiter verriet der Insider: "Der Umgang mit den Kindern ist für Talia schwierig, vor allem weil Aaron oft unterwegs ist. [...] Er ist jedoch ein sehr engagierter Vater und hat sich seit seinem Entzug sehr verbessert."

Anzeige

Instagram / aaroncgshore Talia Oatway, Aaron Chalmers und ihr Sohn Romeo

Anzeige

Instagram / aaroncgshore Die Kinder von Aaron Chalmers und Talia Oatway

Anzeige

Instagram / talia.oatway Talia Oatway und Aaron Chalmers im Februar 2020

Anzeige

Was glaubt ihr? Werden die beiden noch einen Sohn bekommen oder ein Töchterchen? Es wird ganz klar ein Junge! Sie bekommen sicherlich eine Tochter! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de