J.Lo und Ben Affleck entspannen in ihren Flitterwochen

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) lassen es sich als Ehepaar gut gehen! Die beiden gaben sich vergangenes Wochenende bei einer romantischen Trauung das Jawort – die große Hochzeit fand auf dem Anwesen des Schauspielers in Georgia statt. Nach der Feier ging es für die Turteltauben direkt nach Italien in die Flitterwochen. So entspannt sind Jennifer und Ben im Urlaub!

"Sie waren nur aufeinander konzentriert und hatten keine Augen für irgendetwas anderes", berichtete ein Insider gegenüber People. Jennifer und Ben scheinen sich aber auch Zeit für ihre Fans genommen zu haben. "Jemand hat sie um ein Selfie mit ihnen gebeten und sie haben es einfach gemacht. Sie sind wirklich bodenständige Menschen", fügte eine weitere Quelle hinzu. Die zwei sollen Berichten zufolge am Mittwoch einen Ausflug in die Seestadt Menaggio unternommen und sich dabei wie gewöhnliche Touris benommen haben: "Sie standen wie alle anderen in der Schlange für ein Eis und gingen in die Geschäfte. Sie verhielten sich ganz normal, auch wenn sie Leibwächter dabeihatten."

Für das Pärchen ist es nicht der erste Honeymoon. Nach einer intimen Feier in Las Vegas reisten Jennifer und ihr Liebster Ende Juli nach Paris. In der Stadt der Liebe konnten die Frischvermählten ihre Finger nicht voneinander lassen. Ob beim Flanieren durch die Gassen oder beim Besuch im Louvre – Jennifer und Ben zeigten einmal mehr, wie verliebt sie sind.

Anzeige

ActionPress Hochzeitslocation von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Anzeige

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

Anzeige

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de