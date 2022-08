Millionenhöhe: So teuer waren Jennifer Lopez' Brautkleider

Für ihren großen Tag griff Jennifer Lopez (53) ordentlich in die Tasche! Am vergangenen Wochenende traten sie und ihr Liebster Ben Affleck (50) auf dessen Anwesen in Georgia zum zweiten Mal vor den Traualtar. Dabei strahlte die "Love Don't Cost A Thing"-Interpretin an ihrem besonderen Tag nicht nur in einem Kleid, sondern in drei – und für die soll Jennifer mehrere Millionen hingeblättert haben!

Ein Stylist schätzte gegenüber MailOnline den Wert der drei atemberaubenden Roben: So vermutet dieser, dass jedes einzelne der drei Couture-Kleider des US-Designers Ralph Lauren (82) rund 1.005.000 Euro gekostet habe. "Couture-Hochzeitskleider können zwischen circa 55.300 Euro und bis zu 5.025.000 Euro kosten. Aber die von Lauren sind kostspieliger. Diese Kleider fangen bei etwa 502.400 Euro pro Stück an", begründete der Modeexperte seine Einschätzung.

Schon in der Vergangenheit entwarf Ralph Lauren hin und wieder Hochzeitskleider: Vor vier Jahren kreierte der Designer das cremefarbene, durchsichtige Kleid für Priyanka Chopra (40), das sie bei ihrer Hochzeit mit ihrem Liebsten Nick Jonas (29) trug. Die Kosten für dieses Dress beliefen sich auf schätzungsweise 2.010.000 Euro. Die mit Perlen besetzte Robe soll erst das vierte Hochzeitskleid gewesen sein, das der Modeschöpfer je anfertigte.

Agence / Bestimage Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2022 in Paris

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

