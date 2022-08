15.000 Euro geliehen: Kate Merlan fällt auf Betrüger rein

Kate Merlan (35) wurde maßlos enttäuscht. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Jakub (26) teilen mit ihren Fans viele private Details aus ihrem Leben. Unter anderem berichtete das Ehepaar auch davon, dass es für mehrere Monate einen Sex-Detox gemacht hat. Es gibt aber wohl eine Sache, die die zwei schon seit Längerem belastet, von der sie ihrer Community vorerst aber nichts erzählen wollten. Nun öffnete Kate sich aber doch: Sie und Jakub wurde von einem Freund betrogen!

Schon seit Langem nehme sie die Situation sehr mit, erzählte Kate in ihrer Instagram-Story. "Es geht um eine Person aus unserem engsten Umfeld, jemand, der sehr, sehr viel von uns weiß, jemand, der sehr stark in unserem Leben war, der sogar auf unserer Hochzeit war, dem wir sehr stark vertraut haben", gab sie preis. Der Bekannte habe in einer schwierigen Phase gesteckt, woraufhin die Beauty und Jakub ihm finanziell geholfen hätten. Zurückbekommen hätten sie aber bislang keinen Cent: "Mittlerweile schuldet diese Person uns 15.000 Euro. Es sind jetzt mehrere Monate, seitdem ich diese Person einfach nicht mehr ans Telefon bekomme. Seitdem ist diese Person nämlich abgetaucht und jetzt ignoriert uns diese Person."

Der Betrüger habe Kate und Jakub immer wieder abgewimmelt und vertröstet. Die Angelegenheit belaste die Kampf der Realitystars-Bekanntheit so sehr, dass sie nun einen Anwalt einschalten wolle: "Die ganze Sache geht jetzt auf jeden Fall zum Anwalt. Da werden wir jetzt gerichtlich vorgehen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Freund anzeigen muss."

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

