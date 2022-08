Wollen Serkan Yavuz und Samira etwa noch ein zweites Kind?

Wie sieht es mit der Familienplanung bei Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) aus? Die beiden Realitystars sind vor drei Monaten das erste Mal Eltern geworden, denn ihre Tochter Nova Skye Sya erblickte das Licht der Welt. Seitdem geben sie gerne Einblicke in ihren Alltag und halten ihre Fans mit regelmäßigen Baby-Updates auf dem Laufenden. Nun sprach Serkan sogar darüber, ob noch ein zweites Kind geplant ist.

In seiner Instagram-Story beantwortete der Neu-Papa einige Fragen. So wollte ein Follower wissen, ob sich die beiden Reality-TV-Stars noch weiteren Nachwuchs vorstellen können. "Wir wollen auf jeden Fall für Baby Nova noch ein Geschwisterchen, aber wir legen jetzt nicht sofort damit los", verriet der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat. Samira und er wollen erst einmal ihre Erfahrungen als Eltern sammeln und sich zunächst voll und ganz auf ihr Neugeborenes konzentrieren. Der 29-Jährige erklärte auch, dass ihm zwei Kinder vollkommen reichen würden.

Der frisch gebackene Papa kam aber auch darauf zu sprechen, dass ihm die Elternrolle nicht immer leicht falle. So seien er und seine Freundin teilweise überfordert. "Manchmal schreit sie aus dem Nichts, als würde es kein Morgen geben und dann wissen wir auch nicht, was los ist", verriet Serkan ehrlich.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

