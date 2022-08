Dwayne "The Rock" Johnson schwärmt von Töchterchen Tiana

Dwayne "The Rock" Johnson (50) ist hin und weg von seiner Tochter. Der Filmstar ist bereits dreifacher Vater – vor vier Jahren beglückte seine Jüngste Tiana Gia ihn und seine Frau Lauren Hashian (37). Dass der einstige Wrestler ein liebevoller Vater ist, beweist er immer wieder im Netz. Nun kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: The Rock teilte eine süße Liebeserklärung an seine kleine Tochter!

Auf Instagram veröffentlichte der Fast & Furious-Star einen Clip, in dem Tiana auf seinem Schoss sitzt und ihm ihr Spielzeug zeigt. Die beiden grinsen dabei um die Wette! "Sie hat absolut keine Ahnung, wie viel ihre Liebe und Herzlichkeit ihrem Daddy bedeuten", gab Dwayne darunter zu. Er ist sich aber auch bewusst, dass das nicht immer so bleiben wird und witzelte: "Eines Tages in ein paar Jahren wird das der letzte Ort sein, an dem sie sein möchte: In Papas Büro abhängen und auf meinem Schoß sitzen!"

Daher versucht The Rock, die Momente mit der Vierjährigen so gut es geht zu genießen. "Ich werde gierig sein und alles nehmen, was ich kriegen kann", gab er zu verstehen. Auch bei seiner anderen Tochter Jasmine geht er offenbar Kompromisse ein: Neulich durfte die Kleine sogar sein Gesicht mit Filzstiften anmalen.

Anzeige

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern

Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Tiana

Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Jasmine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de