Dwayne "The Rock" Johnson (49) geht in seiner Vaterrolle total auf! Der Schauspieler verkörpert in seinen Filmen wie Fast & Furious oder "Pain & Gain" eigentlich immer harte Kerle. Der Muskelberg hat aber auch eine weiche Seite: Für seine drei Töchter ist er ein liebevoller Vater. Seine Tochter Jasmine wurde nun sechs Jahre alt – zu diesem Anlass teilte The Rock einen ganz besonders niedlichen Clip im Netz!

Zum Geburtstag seiner Prinzessin teilte er auf Instagram ein Foto und ein Video – darin tobte Jasmine sich künstlerisch richtig aus und bemalte ihren berühmten Papa mit Filzstiften. Der Tattoo-Liebhaber ließ die Prozedur friedlich über sich ergehen. In der Betitelung des Posts widmete der 49-Jährigen seinem Sonnenschein liebevolle Worte: "Ich bin stolz auf dich, ich stehe als dein Vater immer hinter dir und ich werde immer hier sein, um dich mit meinem Herzen und meinen Händen durch das Leben zu führen."

Der niedliche Anblick brachte The Rocks Fangemeinde zum Schmelzen. "Die Kleine ist ja richtig frech! Sie ist einfach die Beste! Go, Jazzy! Alles, alles Liebe zum Geburtstag", schwärmte unter anderem eine begeisterte Abonnentin.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern Jasmine und Tiana Gia

