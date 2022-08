Lili Reinhart verrät: Zungenküsse bei "Riverdale" verboten

Am Riverdale-Set ist Zurückhaltung geboten! Bei der Netflix-Serie sprühten nicht nur vor, sondern auch abseits der Kamera die Funken. Neben Camila Mendes (28) und Charles Melton (31) waren Lili Reinhart (25) und Cole Sprouse (30) drei Jahre lang zusammen. Sogar in der Show spielten sie als Betty Cooper und Jughead Jones ein Paar – doch bei Kussszenen gab es wohl dennoch Regeln. Wie Lili nun verriet, sind bei "Riverdale" Zungenküsse verboten!

Im Podcast "Happy Sad Confused" plauderte die 25-Jährige aus dem Nähkästchen und offenbarte ein Detail über die Dreharbeiten, wenn es um intimere Szenen geht: "Man kann in einer CW-Serie nur bedingt erwachsen sein, denn es ist nicht einmal erlaubt, mit Zunge zu küssen." Aus diesem Grund freut sich Lili jetzt schon auf die Zeit danach und will neue Seiten von sich zeigen. "Ich werde eine Menge dramatische, tiefgründige Rollen in meiner Zukunft nach 'Riverdale' haben", ist sich die Blondine sicher.

Grundsätzlich scheint sich der gesamte Cast am Set pudelwohl gefühlt zu haben – auch bei Kussszenen. "Wir sind alle Freunde. Es wäre viel nervenaufreibender, wenn man mit jemandem rummachen müsste, den man nicht kennt", hatte Lili schon 2017 im Gespräch mit Entertainment Tonight angemerkt.

Riverdale, Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in der Netflix-Serie "Riverdale"

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Frazer Harrison/Getty Images Die "Riverdale"-Hauptdarsteller Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und KJ

