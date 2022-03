Er plaudert aus dem Nähkästchen! Fast zwei Jahre ist es her, dass sich Cole Sprouse (29) endgültig von seiner Riverdale-Kollegin Lili Reinhart (25) trennte, nachdem beide eine dreijährige Beziehung geführt hatten. Mittlerweile ist der Serienstar wieder glücklich vergeben – an das Model Ari Fournier (23). Die zwei wurden vor einer Woche sogar turtelnd bei einem Event abgelichtet. Nun kam Cole jedoch wieder auf seine Ex Lili zu sprechen.

Im Interview mit GQ Hype verriet der 29-Jährige ein Detail zu seiner einstigen Partnerschaft mit der Schauspielerin: Die Beziehung der beiden sei so echt gewesen, wie es nur möglich war. Denn immerhin zelebrierten die zwei ihre Liebe nicht nur privat, sondern standen damit auch in der Öffentlichkeit. Die Fans haben die Trennung des Paares jedenfalls wohl bis heute nicht verkraften können – der Instagram-Post zum Liebes-Aus mit Lili erhalte noch immer neue Kommentare.

Der in Italien geborene Seriendarsteller wolle seine neue Beziehung jedoch weitgehend privat halten. Wie GQ Hype weiter erfuhr, könne Cole ohnehin keine Einblicke in seine Romanze online teilen. "Follower melden alles über mich und Ari als Mobbing und es wird sofort gelöscht", offenbarte er. Sogar auf den Social-Media-Konten seiner Freunde werde alles darüber entfernt.

Getty Images Cole Sprouse und Ari Fournier im März 2022

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Instagram / ariloufournier Ari Fournier und Cole Sprouse

