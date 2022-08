Will Dieter Bohlen diese Rapperin als DSDS-Jurymitglied?

Ein Platz ist noch frei! 2023 geht DSDS mit der Jubiläumsstaffel in die letzte Runde. Am Jurypult sitzen dafür Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30) und Sängerin Leony. Ein Mitglied fehlt allerdings noch – der Poptitan hat einige Wunschkandidaten. Shirin David (27) gab der ganzen Sache bereits einen Korb. Doch offenbar hat Dieter noch ein Ass im Ärmel – könnte es mit ihr klappen?

Laut Informationen der Bild wünscht sich der Produzent unbedingt Katja Krasavice (26) auf dem freien Jurystuhl. Für die Verpflichtung der Rapperin würde Pietro mit Sicherheit auch sein Einverständnis geben – schließlich drehte die Beauty mit den beiden die Neuauflage des Modern Talking-Ohrwurms "You're My Heart You're My Soul". Zudem könnte Katja ein jüngeres Publikum anlocken, was der TV-Sender für die finale Staffel anstrebt.

Dieters eigentliche Wunschkandidatin Shirin wird nicht mit von der Partie sein. Via Instagram legte die Rapperin ihre Gründe dafür dar. "RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS", hatte die 27-Jährige in einer Nachricht an den Poptitan erklärt.

Getty Images Katja Krasavice im Mai 2022

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Shirin David im April 2017 bei DSDS



