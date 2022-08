25 Dosen pro Tag: George Michael war süchtig nach Cola-light

George Michael (✝53) verfiel in seinem Leben unterschiedlichen Dingen. Der Sänger und Andrew Ridgeley (59) wurden als Musikerduo Wham! international bekannt. 1987 startete der US-Amerikaner seine Solokarriere mit dem ersten Album "Faith", das durch die Decke ging. Am 25. Dezember 2016 starb er mit nur 53 Jahren. Nach seinem Tod wurde deutlich, was für ein teils tragisches Leben der "Last Christmas"-Interpret geführt hatte. Er soll von mehreren Substanzen abhängig gewesen sein. Außerdem habe George am Tag massenhaft Cola getrunken.

Sein Freund, der Musikproduzent Johnny Douglas, verriet gegenüber Daily Star, dass George zeitlebens süchtig nach Coca-Cola light gewesen sei. Er habe "mindestens 25 Dosen pro Tag" getrunken. Er habe so häufig eine Dose in seiner Hand gehabt, dass es fast gewirkt habe, als wäre sie an seine Hand "angeschweißt", erinnerte sich Johnny.

Die leeren Gefäße habe der 53-Jährige in seinem Auto gelagert. "Es sah aus wie ein Friedhof leerer Cola-Dosen", meinte er. Neben dem Koffeingetränk habe George auch regelmäßig Marihuana geraucht. Außerdem sei er süchtig nach Liquid Ecstasy gewesen, enthüllte der Autor James Gavin in der Biografie "George Michael: A Life".

Getty Images George Michael bei der Berlinale 2005

Getty Images Andrew Ridgeley und George Michael im

Getty Images George Michael im Jahr 1983

