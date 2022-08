Durchtrainiert: Tammy Hembrow zeigt ihren After-Baby-Body!

Tammy Hembrow (28) ist schon kurz nach der Geburt wieder topfit! Mitte Juni wurde die australische Fitness-Influencerin zum dritten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Matt Poole durfte sie ihre kleine Tochter namens Posy auf der Welt begrüßen – aus einer vorherigen Beziehung hat die Beauty zwei weitere Kids. Rund zweieinhalb Monate nach der Entbindung präsentierte Tammy jetzt voller Stolz ihren After-Baby-Body im Netz!

Via Instagram veröffentlichte Tammy jetzt einige Schnappschüsse, auf denen sie im Fitnessstudio vor einem großen Spiegel posiert und ihren Körper in einem orangefarbenen Sport-Outfit in Szene setzt – von Babypfunden fehlt dabei jede Spur. "Ich bin dankbar für diesen Körper und alles, was er für mich tut", betonte die Influencerin und fügte hinzu: "Für Beine, die laufen können. Arme, die heben können. Lungen, die atmen können. Und für die Kinder, die ich auf die Welt gebracht habe."

Bei diesem Anblick waren Tammys Fans ganz aus dem Häuschen – sie überschütteten die dreifache Mama in der Kommentarspalte mit Komplimenten. "Du siehst fantastisch aus", "Bei deinem Körper kann ich kaum glauben, dass du drei Kinder zur Welt gebracht hast" oder auch "Wunderschöne und starke Mama", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juli 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Tochter Posy

