In Balmoral: Prinz Charles und Prinz Edward besuchen Kirche

Sie machen einen richtigen Familienausflug! Die Queen (96) residiert aktuell auf Schloss Balmoral, dem schottischen Anwesen der britischen Royals. Schon seit Jahren verbringt sie da traditionell ihre Sommerzeit und verbindet zahlreiche schöne Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) mit ihm. Dort empfängt sie auch regelmäßig den Rest der Familie und soll auch ihren Enkel Prinz Harry (37) und dessen Frau Herzogin Meghan (41) dahin eingeladen haben. Jetzt kam die königliche Familie zum Kirchenbesuch nach Schottland.

Auf Bildern, die MailOnline vorliegen, sieht man Prinz Charles (73) bei der Ankunft an der Kirche in Balmoral, zu der er selbst in seinem Wagen fuhr. Doch er war nicht der einzige königliche Besucher: Getrennt von ihm reiste auch noch sein Bruder Prinz Edward (58) mit seiner Tochter Lady Louise (18) an, die zusammen mit Sir Tim Laurence, dem Ehemann von Prinzessin Anne (72), kamen. Die 18-Jährige trug ein buntes Sommerkleid und lächelte glücklich.

Obwohl die Royals vor und nach dem Gottesdienst sicher Zeit mit der Queen verbrachten, konnte die Monarchin selbst nicht am Gottesdienst teilnehmen. In den letzten Monaten hatte sie den Royal-Fans wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustands immer wieder Sorge bereitet. Im Juli hatte sie sich dazu entschieden, ihr Arbeitspensum zu verringern.

Getty Images Prinz Charles in Balmoral, August 2022

Getty Images Prinz Edward und Lady Louise, August 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

