Erinnerungen an Philip: Das ist der Lieblingsort der Queen!

Queen Elizabeth II. (96) will ihrem Ehemann offenbar ganz nah sein! Im April 2021 musste die britische Monarchin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ehemann Prinz Philip verstarb im Alter von 99 Jahren. Wie schwer ihr der Tod ihres Gatten fällt, bringt sie seither immer wieder in Form von alten Fotos und Videos öffentlich zum Ausdruck. Auch ihre freie Zeit verbringt die Königin deshalb zumindest gedanklich am Liebsten in Philips Nähe!

Aktuell nimmt sich die Königin einige Monate frei, um ihre Zeit auf Schloss Balmoral zu genießen. Dabei handelt es sich um ein schottisches Anwesen der königlichen Familie, auf dem die Queen traditionell die Sommerzeit verbringt. Wie Hello! nun berichtete, würde es sich dabei um den absoluten Lieblingsort der 96-Jährigen handeln. Der Grund: Sie und Philip hätten viele schöne Sommer mit ihrer Familie an dem Ort erlebt, weshalb die Königin dort gerne in Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann schwelgen würde.

Trotz ihres Urlaubs auf dem schottischen Land scheint sich die Queen jedoch weiterhin um familiäre Anliegen zu kümmern – denn wie The Sun berichtete, besuchte Prinz Andrew (62) seine Mutter in dem Schloss, um über dessen Zukunft zu diskutieren. Weil er zuletzt in einen Missbrauchsskandal verwickelt war, soll er gemeinsam mit der Königin überlegt haben, welchen Aufgaben er nun innerhalb der Familie nachgehen könnte.

Getty Images Balmoral Castle, Sommerresidenz von Queen Elizabeth II.

Instagram / theroyalfamily Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in der Bibliothek von Balmoral Castle, 1976

Getty Images Prinz Andrew und die Queen, Januar 2020

