Offiziell: "Ex on the Beach"-Lorik und Denise sind ein Paar!

Endlich machen sie ihre Liebe öffentlich! Die beiden Reality-TV-Stars Lorik Bunjaku (26) und Denise Hersing (26) lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen. Dort knisterte es gewaltig zwischen den beiden. Ein Paar wurden sie nach der Sendung aber leider nicht – komplett im Guten gingen sie nicht auseinander. Bei Ex on the Beach trafen die zwei dann wieder aufeinander. Ihre Liebe schien dort wieder aufzuflammen, letztendlich verließen sie die Show gemeinsam. Und tatsächlich: Lorik und Denise sich auch nach den Dreharbeiten ein Paar!

Auf Instagram teilte Denise zwei Fotos eines Shootings. Auf den Aufnahmen schmachten sie und Lorik sich verliebt an, die Anziehung zwischen den beiden ist förmlich spürbar. "Es ist kein Geheimnis mehr", schrieb die Blondine dazu und machte so ihre Beziehung mit dem Frauenschwarm öffentlich. Offenbar scheint es für die beiden im zweiten Anlauf doch ein Happy End gegeben zu haben.

Fans und Freunde freuten sich riesig mit den zwei Turteltauben. Unter anderem kommentierten auch prominente Follower wie Michèle de Roos das süße Liebes-Outing: "Ich freue mich sehr für euch, dass ihr doch noch zusammengefunden habt!", schrieb die Influencerin.

Bachelor in Paradise, RTL Denise und Lorik, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

RTL Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei "Bachelor in Paradise"

