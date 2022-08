Als Paar? Denise und Lorik verlassen "Ex on the Beach"!

Haben die zwei sich gefunden? Bei Ex on the Beach traf ein einstiges Liebespaar aufeinander: Denise Hersing (26) und Lorik Bunjaku (26) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und es funkte gewaltig. Nach der Reunion-Show ging die Geschichte jedoch in die Brüche. Nun näherten sie sich am mexikanischen Strand wieder an – Lorik und Denise durften sogar gemeinsam die Show verlassen!

Schon am Morgen waren die beiden TV-Bekanntheiten gemeinsam aufgewacht und kuschelten ordentlich. "Es fühlt sich natürlich vertraut an, aber es gibt auch diesen Hintergedanken, was jetzt alles so war", äußerte sich Denise skeptisch. Später schlug das Terrortablet zu und schickte sie auf ein Date – und siehe da, der Bachelorette-Star gestand: "Ich habe sehr schnell Gefühle für dich entwickelt. Und wenn ich ehrlich zu dir und zu mir selber bin: Die haben sich seitdem auch nicht verändert." Im Einzelinterview setzte Lorik einen drauf: "Ich liebe Denise. Alter, das habe ich noch nie gesagt!" Sie strahlte daraufhin über beide Ohren und bestätigte: Auch ihre Gefühlslage habe sich nicht verändert.

Dann meldete sich das Terrortablet erneut. Die beiden mussten die Show gemeinsam verlassen, da sie wieder ein Paar sein wollten. Einer Person in der Villa schmeckte das aber gar nicht! Paulina Pilch zeigte auch großes Interesse. "Der Lorik hat auf jeden Fall den Herd angemacht – und lässt köcheln. Und das nervt mich", erklärte sie, gab sich aber geschlagen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Oktober 2021

RTL Lorik und Denise, ehemalige Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

