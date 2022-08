Sortierte Jennifer Lopez Tänzer wegen dem Sternzeichen aus?

Jennifer Lopez (53) stellt schon seit vielen Jahren beeindruckende Konzerte auf die Beine! Dass die "Get Right"-Interpretin bei ihren Performances hohe Ansprüche an sich selbst und an ihre Crew hat, ist längst kein großes Geheimnis mehr. Aber ging J.Lo etwa sogar so weit, ihre Tänzer bei Castings wegen ihrer Sternzeichen abzulehnen? Das behauptete jetzt jedenfalls die Glee-Darstellerin und Tänzerin Heather Morris (35)...

In dem Podcast "Just Sayin' with Justin Martindale" erzählte Heather jetzt eine Geschichte, die sie durch "Hörensagen" mitbekommen habe: Jennifer sei nach einem langen Castingtag in den Raum gekommen und habe die Bewerber mit folgenden Worten nach ihren Sternzeichen gefragt: "Vielen Dank, dass ihr so hart gearbeitet habt. Ich bitte um ein Handzeichen, wenn es irgendwelche Jungfrauen im Raum gibt." Daraufhin habe J.Lo ihrer Assistentin etwas zu geflüstert und dann laut verkündet, dass alle Jungfrauen gehen können.

Ob J.Lo ihre Tänzer aber auch tatsächlich nach ihren Sternzeichen ausgewählt hat und welche Beweggründe sie dafür gehabt haben könnte, ist bis jetzt noch unklar. Jennifer äußerte sich bislang nämlich noch nicht selbst öffentlich zu den Anschuldigungen.

Getty Images Heather Morris bei der Premiere von "Always Be My Maybe"

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

Jennifer Lopez, Instagram Jennifer Lopez im Januar 2022

